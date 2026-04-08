بالصور: انطلاق البطريرك الراعي في جولة إلى جنوب لبنان

في مشهدٍ عكس جدّية هذه الزيارة وأهميّتها، بدأ التجمّع في الصرح البطريركي في بكركي عند الساعة السادسة والنصف الأربعاء حيث التأم الوفد المرافق للبطرريرك وانطلق عند الساعة السابعة والربع صباحًا باتجاه الجنوب.



ورافق صاحبَ الغبطة في هذه الزيارة وفد كنسي ورسمي ضمّ السفير البابوي المطران باولو بورجيا، والسادة المطارنة حنا علوان، بولس صياح، منير خيرالله، يوسف سويف، شربل عبد الله، كريكور بدّيشاه، وطوني أبو نجم، إلى جانب الأباتي جوزيف أبو رعد، والأب فادي تابت أمين سرّ البطريركية العام، الخوري كاميليو مخايل أمين سر البطريرك الخاص والأب سمير الغاوي رئيس كاريتاس ، الخوري فريد صعب مسؤول مكتب الإعلام الرقمي الخوري يرق مسؤول مكتب راعوية الشبيبة والمونسنيور ياكوب، من السفارة البابوية، والمونسنيور هوغ دو وايمون، والسيدة باتريسيا صفير من المؤسسة البطريركية العالمية للانماء الشامل والخوري هاني طوق وفانسون جيلو من مؤسسة الأوفر دوريون، فضلًا عن وفدَين إعلامي وأمني لمواكبة مجريات الزيارة.



وتندرج هذه الزيارة في سياق الرسالة الوطنية والرعوية التي يحملها صاحب الغبطة، تأكيدًا لالتصاق الكنيسة بأبنائها، وحرصها الدائم على مؤازرتهم، ولا سيّما في المناطق التي تختبر وجع الوطن اليومي، بما يجعل من هذه الجولة فعلَ حضورٍ وتضامنٍ وشهادةٍ حيّةٍ على الثبات في الأرض والإيمان بلبنان الرسالة.

