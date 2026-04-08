سليمان: لم تعد الحروب تُنتج منتصرين

أشار الرئيس في تصريح غلى أنه "في عصر وتكنولوجيا المعلومات، لم تعد الحروب تُنتج منتصرين بقدر ما تُخلّف تفاوتًا في حجم الخسائر، حيث يوجد "الخاسر الأقل" و"الخاسر الأكبر". وفي كل الأحوال، يبقى وقف القتل والدمار المكسب الحقيقي والأساسي لأي بلد منخرط في الصراع".



ختم:"من اجل وقف نزيف الخسائر في ، يظلّ السبيل الوحيد، حصر السلاح بيد الدولة والتخلي عن أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات العسكرية الرسمية".

