18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
الفريق الوزاري لسلامة الغذاء يحقق في حالات يُشتبه بتسمم غذائي في مدارس ومراكز إيواء
Lebanon 24
08-04-2026
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن الفريق الوزاري لسلامة الغذاء، المؤلف من وزراء:
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد والصحة الدكتور ركان نصرالدين والزراعة الدكتور
نزار
هاني، السفيرة سحر بعاصيري ورئيس سلامة الغذاء البرفسور
ايلي
عوض، أنه "تم تسجيل عدد من الحالات التي يُشتبه بأنها تسمم غذائي في بعض المدارس ومراكز الإيواء"
ولفت في بيان الى ان "المعطيات الأولية تشير إلى أن معظم الحالات لا تعاني عوارض حادة، إذ اقتصرت الأعراض في غالبيتها على إسهال وألام في البطن، دون تسجيل مضاعفات صحية خطيرة. كما تم تسجيل بعض الحالات بين كبار السن استدعت تدخلاً من دون الحاجة إلى دخول المستشفى لحينه بهدف تعويض السوائل، وهي حالياً تحت المتابعة الطبية".
واشار الى ان "فرق
وزارة الصحة العامة
، باشرت بالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والجهات المعنية، بمتابعة الحالات ميدانياً، حيث تم تقديم العلاج اللازم وتأمين المتابعة الصحية وفق الأصول".
من جهته
يعمل الفريق بالتعاون مع
الهيئة اللبنانية
لسلامة الغذاء، على تتبع مصادر الغذاء، وقد تم توسيع التحقيق ليشمل الكشف على المطبخ المسؤول عن تأمين الوجبات، إضافة إلى سحب عينات لإخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، بهدف تحديد مصدر التلوث المحتمل".
وختم مؤكدا انه "يتم متابعة الموضوع بأعلى درجات الجدية، وسيقوم فريق العمل الوزاري بالإعلان عن نتائج التحقيق والاختبارات فور استكمالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة الغذاء".
