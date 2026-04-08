الفريق الوزاري لسلامة الغذاء يحقق في حالات يُشتبه بتسمم غذائي في مدارس ومراكز إيواء

08-04-2026 | 02:23
الفريق الوزاري لسلامة الغذاء يحقق في حالات يُشتبه بتسمم غذائي في مدارس ومراكز إيواء
 اعلن الفريق الوزاري لسلامة الغذاء، المؤلف من وزراء: الشؤون الاجتماعية حنين السيد والصحة الدكتور ركان نصرالدين والزراعة الدكتور نزار هاني، السفيرة سحر بعاصيري ورئيس سلامة الغذاء البرفسور ايلي عوض، أنه "تم تسجيل عدد من الحالات التي يُشتبه بأنها تسمم غذائي في بعض المدارس ومراكز الإيواء"


ولفت في بيان الى ان "المعطيات الأولية تشير إلى أن معظم الحالات لا تعاني عوارض حادة، إذ اقتصرت الأعراض في غالبيتها على إسهال وألام في البطن، دون تسجيل مضاعفات صحية خطيرة. كما تم تسجيل بعض الحالات بين كبار السن استدعت تدخلاً من دون الحاجة إلى دخول المستشفى لحينه بهدف تعويض السوائل، وهي حالياً تحت المتابعة الطبية".

واشار الى ان "فرق وزارة الصحة العامة، باشرت بالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والجهات المعنية، بمتابعة الحالات ميدانياً، حيث تم تقديم العلاج اللازم وتأمين المتابعة الصحية وفق الأصول".

من جهته يعمل الفريق بالتعاون مع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، على تتبع مصادر الغذاء، وقد تم توسيع التحقيق ليشمل الكشف على المطبخ المسؤول عن تأمين الوجبات، إضافة إلى سحب عينات لإخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، بهدف تحديد مصدر التلوث المحتمل".

وختم مؤكدا انه "يتم متابعة الموضوع بأعلى درجات الجدية، وسيقوم فريق العمل الوزاري بالإعلان عن نتائج التحقيق والاختبارات فور استكمالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة الغذاء".
مواضيع ذات صلة
الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا داعي للتهافت إلى مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: تحولت المدارس التربوية الرسمية إلى مراكز إيواء
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-04-08
Lebanon24
04:46 | 2026-04-08
Lebanon24
04:45 | 2026-04-08
Lebanon24
04:43 | 2026-04-08
Lebanon24
04:42 | 2026-04-08
Lebanon24
04:35 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
