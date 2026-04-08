دعوة عاجلة من الجيش إلى المواطنين الراغبين في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية

صدر عن البيان الآتي: في ظل المستجدات الإقليمية وتداول حول وقف إطلاق النار، تدعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها ، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات المستمرة. كما تدعو الأهالي إلى التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وإلى توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان ، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى للإفادة عنها.