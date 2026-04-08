"اخلوا منازلكم فورا".. إنذار إسرائيلي عاجل إلى المتواجدين جنوب نهر الزهراني

أصدر الجيش انذارا عاجلا إلى سكان المتواجدين جنوب ، مؤكد ان المعركة في مستمرة وحالة وقف النار لا تشمل لبنان.



وجاء في الإنذار الإسرائيلي: "جيش الدفاع يواصل العمل ضد انشطة الارهابية بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم . لذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر "



وأضاف البيان : "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر . البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر."



وختم البيان : "انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".



