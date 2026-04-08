الراعي من كوكبا: تدفعون الثمن اليوم ولكن هذا الثمن لا يمحي الهوية فأنتم سياج الوطن

وقال من كوكبا: "أتينا لزيارة أهلنا هنا حتى نطمئن عنكم"، مضيفًا " نحن لم نغب عنكم فأنتم بصلاتنا كل يوم".أضاف: "هذه أرضنا وهذا تاريخنا وهذه هويتنا فالانسان من دون أرض هو يتيم ونأسف لمن ترك منزله ونحزن لتهدّم البيوت ولكن تاريخها لم يتهدم".وتابع: "سنصلي من أجل السلام فالايام السوداء والصعبة باتت طويلة".وتوجّه الراعي إلى أهالي قرى الجنوب قائلًا: "تدفعون الثمن اليوم ولكن هذا الثمن لا يمحي الهوية فأنتم سياج الوطن".وختم: "نشكر السفير البابوي كما نشكر قداسة البابا الذي يحملنا بتفكيره دائما".يرافق الراعي وفد كنسي ورسمي يضم السفير البابوي المطران باولو بورجيا، إلى جانب عدد من المطارنة: حنا علوان، بولس صياح، منير خيرالله، يوسف سويف، شربل عبد الله، كريكور بدّيشاه، وطوني أبو نجم، إضافة إلى الأباتي جوزيف أبو رعد، والأب فادي تابت (أمين سر البطريركية العام)، والخوري كاميليو مخايل (أمين سر البطريرك الخاص)، والأب سمير الغاوي (رئيس كاريتاس لبنان)، والخوري فريد صعب، والخوري يرق، إلى جانب عدد من المسؤولين الكنسيين وممثلين عن السفارة البابوية ومؤسسات كنسية، فضلًا عن وفدين إعلامي وأمني لمواكبة الزيارة.