|
18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قصة "وقف النار".. هل انتهت حرب لبنان؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
08-04-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقضٌ كبير ظهر في البنود التي تم إعلانها بشأن وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران بقبول إسرائيلي. من جهة، تحدَّثت طهران والوسيط الباكستاني عن "شمول
لبنان
" بالاتفاق، عبر الإشارة إلى "وقف الاعتداءات عليه"، بينما
إسرائيل
تنصلت من هذا البند، وقد جاء هذا الأمر على لسان رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو الذي قال بوضوح إنّ حرب لبنان لم تتوقف.
في الوقت الراهن، يُعتبر وقف إطلاق النار "مرحلياً" وقد لا يكونُ دائماً في حال لم تلتزم الأطراف كاملة به. لكن في المقابل، هناك إصرارٌ واضح على التهدئة في المنطقة، وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنَّ بند لبنان ليس واضحاً بما فيه الكفاية، وقد يشملُ الدولة
اللبنانية
ومرافقها، بينما لم يكن هناك حديث واضح عن وقف الحرب ضدّ "
حزب الله
".
واعتبرت المصادر أن إسرائيل تجنحُ أكثر باتجاه تصفية حسابها مع "حزب الله"، خصوصاً أن وقف الحرب لا يمكن أن ينتهي بمرحلةٍ تعيد واقع حدود لبنان وإسرائيل إلى ما قبل السابع من تشرين الأول عام 2023، أي قبل عملية "طوفان
الأقصى
". وبشكل أساسي، إن حصل هذا الأمر، عندها ستكون إسرائيل قد مُنيت بضربة كبيرة مرة جديدة، ولذلك تريد استمرار الحرب لتحقيق مكاسبها التي لم تستطع حتى الآن تثبيتها ميدانياً في
جنوب لبنان
لناحية إقامة منطقة عازلة أو فرض واقع أمني جديد يُعتبر "حزب الله" خارجه أقله في جنوب لبنان.
عملياً، فإنّ وصول
إيران
إلى اتفاق مع
الأميركيين
يأتي انطلاقاً من تسوية بين دولة ودولة، أيّ أن الطرفين يتمسكان بوقف الحرب لإنهاء التوتر، بعدما وصلت الأمور إلى حدودٍ صعبة. لكن في المقابل، فإن أي اتفاق شملتهُ تنازلات، فكل طرفٍ يعلنُ عن مكاسب لنفسه، لكن الخلاصة تكمنُ في الاتفاق النهائي والواضح الذي يضع حداً للصراعات والحروب في المنطقة، وهو ما تمت الإشارة إليه في بنود الاتفاق الجديد.
على الصعيد
الإيراني
، كان هناك بندٌ لافت يتحدّثُ عن "وقف الحرب في الجبهات كافة بما في ذلك لبنان".. والسؤال، ماذا يعني ذلك؟ هل سيكون هذا الأمر مقدّمة لإنهاء أيّ حروب مستقبلية وبالتالي القول إنه على "حزب الله" عدم فتح جبهات أخرى لاحقاً؟
ضمنياً، لا يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار أن يكونَ ناجزاً أو فعالاً طالما لم تجرِ عملية تثبيته بقرارٍ دولي صادر عن
الأمم المتحدة
ومجلس الأمن. وفي حال حصل ذلك وشُمل لبنان به، عندها سيكون وقف الحرب بمثابة قرار دولي وليس قراراً "ثنائياً" يُتخذ بين دولتين حصراً، أي أن التسوية العالمية أدخلت لبنان في إنهاء المعركة، وبالتالي أي مغامرة أخرى ستُخاض من لبنان ستعني انتقاضاً لاتفاقية دولية شاملة، وعندها سيكون الخرق قد أتى من لبنان، أي عبر "حزب الله". والسؤال.. ما هي تبعات ذلك لاحقاً؟ الإجابة ستتكشف لاحقاً..
المصدر:
خاص "لبنان 24"
هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
شهيدان... إستهداف "بيك اب" في خراج بلدة ميمس (فيديو)
شهيدان... إستهداف "بيك اب" في خراج بلدة ميمس (فيديو)
بشأن لبنان... دعوة أوروبيّة عاجلة إلى إسرائيل لوقف عملياتها
بشأن لبنان... دعوة أوروبيّة عاجلة إلى إسرائيل لوقف عملياتها
رئيسة المفوضية الأوروبية رحبت بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
رئيسة المفوضية الأوروبية رحبت بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
لبنان و" توريطة" خطرة .. ماذا عن دول الخليج؟
لبنان و" توريطة" خطرة .. ماذا عن دول الخليج؟
اغتيالات غيّرت الكثير في إيران.. كيف يقرأ المحللون ذلك؟
اغتيالات غيّرت الكثير في إيران.. كيف يقرأ المحللون ذلك؟
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
نزوحٌ معكوس جنوبًا… الأهالي يعودون إلى القرى المهددة!
نزوحٌ معكوس جنوبًا… الأهالي يعودون إلى القرى المهددة!
عن سلاح إيران الأقوى.. هذا ما كشفه تقرير لـ"Middle East Eye"
عن سلاح إيران الأقوى.. هذا ما كشفه تقرير لـ"Middle East Eye"
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
