بو صعب من بعبدا: اتصالات لضم لبنان إلى الهدنة

أعلن النائب الياس بو صعب من في بعبد، أن الرئيس جوزاف عون أجرى اتصالات مع أصدقاء من أجل تأمين هدنة للبنان لمدة أسبوعين، خلافاً لما كان قد صرح به .



وقال بو صعب إنه يأمل أن تقود هذه الاتصالات إلى ممارسة ضغط على الإسرائيليين بما يتيح استعادة الأراضي المحررة، وصولاً إلى بسط سلطة على كامل الأراضي .



وأضاف أنه بحث مع أيضاً دراسة تتعلق بملف العفو العام.

