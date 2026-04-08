الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت

وجّه الجيش إنذارا إلى سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبهم بإخلائها تمهيدا لشن ضربات.



وشمل الانذار أحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، ، تحويطة ، .



وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على "أكس": "يواصل جيش الدفاع مهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية.. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".

