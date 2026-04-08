مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تأكيد الالتزام بتوجيهات وحدة الكوارث والجيش حفاظاً على سلامة النازحين سياسة

أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومي برئاسة القاضي نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، حيث" استعرض الرئيس سلام مساعي وقف اطلاق النار".





اضاف الوزير مرقص :"من جهة اخرى أشار الرئيس سلام الى ضرورة استحداث وتشديد التدابير الأمنية وإجراءات التفتيش على معبر المصنع الحدودي. وشدّد على ضرورة المواطنين بمضمون البيان الصادر عن غرفة العمليات المركزية في وحدة ادارة في السرايا الحكومية بعدم التوجّه الى المناطق المعرّضة للقصف والالتزام بتوجيهات والقوى الأمنية حفاظا على سلامتهم".





وتابع: " ، عرض اللواء ميشال منسى الاعتداءات وأطلع المجتمعين على حدود التوغّل الاسرائيلي مشيراً الى أن عدد بلغ ١٥٣٠ والجرحى ٤٨١٢. وكذلك أطلع والبلديات العميد أحمد الحجار المجتمعين على الوضع الأمني. كما عرضت وزير الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد عدداً من حالات التسمّم للنازحين والإجراءات المتخذة. وعرض وزير الزراعة د. نزار هاني استقرار أسعار المنتجات الزراعية، وكشف وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط عن إحالة أكثر من 29 مستورد وموزع على النيابات العامة بموضوع الزيادة غير المبررة للأسعار والاحتكار وتكرار المخالفة وثمة عدد آخر من التجار قيد الإحالة".

