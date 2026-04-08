مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تأكيد الالتزام بتوجيهات وحدة الكوارث والجيش حفاظاً على سلامة النازحين

08-04-2026 | 04:56
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تأكيد الالتزام بتوجيهات وحدة الكوارث والجيش حفاظاً على سلامة النازحين سياسة
أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، حيث" استعرض الرئيس سلام مساعي وقف اطلاق النار".


اضاف الوزير مرقص :"من جهة اخرى أشار الرئيس سلام الى ضرورة استحداث وتشديد التدابير الأمنية وإجراءات التفتيش على معبر المصنع الحدودي. وشدّد  على ضرورة التزام المواطنين بمضمون البيان الصادر عن غرفة العمليات المركزية في وحدة ادارة الكوارث في السرايا الحكومية بعدم التوجّه الى المناطق المعرّضة للقصف والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش والقوى الأمنية حفاظا على سلامتهم".


 وتابع: "من جهته، عرض وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الاعتداءات الإسرائيلية وأطلع المجتمعين على حدود التوغّل الاسرائيلي مشيراً الى أن عدد الشهداء بلغ ١٥٣٠ والجرحى ٤٨١٢. وكذلك أطلع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار المجتمعين على الوضع الأمني. كما عرضت وزير الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد عدداً من حالات التسمّم للنازحين والإجراءات المتخذة. وعرض وزير الزراعة د. نزار هاني استقرار أسعار المنتجات الزراعية، وكشف وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط عن إحالة أكثر من 29 مستورد وموزع على النيابات العامة بموضوع الزيادة غير المبررة للأسعار والاحتكار وتكرار المخالفة وثمة عدد آخر من التجار قيد الإحالة".
مواضيع ذات صلة
مرقص بعد الاجتماع الوزاري بالسرايا: عرضنا حاجات النازحين وركزنا على التوغّل الاسرائيلي وحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة العمليات المركزية في وحدة إدارة الكوارث: يُرجى من المواطنين عدم التوجّه للمناطق المعرّضة للقصف حفاظًا على سلامتهم والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجيش والقوى الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تركيز على التوغّل الاسرائيلي وامدادات المازوت ومكافحة الغش فيه وعموم حاجات النازحين وحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بعد الاجتماع الوزاري في السرايا: اجتماعات يومية للمتابعة مع رئيس الحكومة والوزراء
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-08
Lebanon24
06:56 | 2026-04-08
Lebanon24
06:42 | 2026-04-08
Lebanon24
06:30 | 2026-04-08
Lebanon24
06:25 | 2026-04-08
Lebanon24
06:23 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
