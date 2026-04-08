الجيش: توقيف شخص لإطلاقه النار على أحد المواطنين ما أدى إلى مقتله

صدر عن – البيان الآتي:"بتاريخ 7 / 4 / 2026 حوالي الساعة 20:30، أقدم المواطن (ر.ن.) على إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية ما أدى إلى مقتله. على الفور، توجهت دورية من إلى المنطقة وأوقفت مطلق النار، وضبطت في حوزته المسدس الحربي المستخدَم في الجريمة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف المختص".