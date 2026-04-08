هاشم نعى شهداء "مجزرة صيدا"

نعى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور في بيان، " كوكبة من مجزرة الذي ارتكبها العدو الاسرائيلي فجر اليوم والتي تؤكد الطبيعة العدوانية الهمجية لعدو متفلت من كل القرارات والمواثيق والقيم".







اضاف: "قدر الجنوب ان يدفع ابناؤه ضريبة انتمائهم الوطني وتشبثهم بارضهم مهما كانت الاثمان والتحديات، وذلك لافشالهم المشروع لاقتلاعهم وتحويل الجنوب الى ارض منزوعة الحياة، والمطلوب في هذه المرحلة من الحكومة والمعنيين تأمين مقومات الصمود لابناء البلدات والقرى الذين مازلوا في ارضهم رغم كل الظروف الصعبة، وهذا فعل وطني يستحق الاهتمام به كأولوية في ظل ما يتعرض له وطننا".

Advertisement