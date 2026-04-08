نقابة المستشفيات أدانت ما تعرض له مستشفى حيرام

أعلنت نقابة المستشفيات أنه "رغم المناشدات المتكررة بتحييد المراكز الصحية والاستشفائية عن الأعمال العسكرية ، تعرّض في الساعات الأخيرة المحيط الملاصق لمستشفى حيرام في صور لغارة اسفرت عن اضرار جسيمة لحقت بالمبنى من غرف للمرضى ومدخل المستشفى الذي انهار على السيارات المركونة".



أضاف البيان:"اذ اعربت النقابة عن مخاوفها حول سلامة المرافق الصحية بما تضّمه من مرضى وأطقم طبية وتمريضية وادارية تعمل بأعلى درجات الإنسانية على مدار الساعة بشجاعة كبيرة، وخصوصًا ان التدمير يشلّ قدرة المستشفى على تقديم الرعاية اللازمة، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين في ظل التصعيد المستمر، دعت المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية الى التدخّل السريع لدى المراجع المختصة من اجل وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات التي تخالف المعاهدات والمواثيق الدولية فلا تبقى بنودها حبرًا على ورق".

