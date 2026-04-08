رجي تلقى اتصالا من نظيره الاسباني يؤكد دعم تجنيب لبنان مزيداً من التصعيد

استقبل والمغتربين يوسف رجي سفيرَي هيرفي ماغرو والمملكة المغربية محمد اكرين، وتسلّم منهما دعوةً مشتركة من وزيرَي خارجية البلدين لحضور المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، الذي تستضيفه الرباط في العشرين من أيار المقبل.







وشكّل اللقاء مناسبةً للتباحث في الأوضاع العامة في المنطقة ولبنان، في ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين وإيران، ومنح المسار الديبلوماسي مهلةَ أسبوعين للتوصل إلى حل.







وكان الوزير رجي قد تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، جرى خلاله التباحث في آخر المستجدات على الساحة ، وأكد الوزير الإسباني خلاله "دعم بلاده للجهود الرامية إلى تجنيب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد".



