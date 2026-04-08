لبنان
بري: لبنان مشمول باتّفاق وقف النار مع إيران
Lebanon 24
08-04-2026
|
05:34
أكد
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، أنّ "
لبنان
مشمول باتفاق وقف النار مع
إيران
"، وأشار إلى أنّ "الإسرائيليين التزموا به في كل لبنان حتى الآن، ما عدا الجنوب، وهذا مخالف للاتفاق".
وقال بري
لصحيفة "
الشرق الأوسط
"، إنّ "الاتفاق واضح بشمول لبنان، وهذا ما يجب أن يحدث".
وكشف أنه "تواصل مع الجانب
الباكستاني
لإبلاغه عدم
التزام
تل أبيب
بوقف النار، وطلب منهم التواصل مع
الأميركيين
للضغط على
إسرائيل
".
وأشار
بري
إلى أنه "على تواصل مع أكثر من طرف معني بالملف، وهناك تأكيدات على أن لبنان جزء من هذا الاتفاق، من دون أن يستبعد قيام إسرائيل بـ"التشويش على هذا الاتفاق بصفتها المتضرر الأكبر منه".
ماكرون: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
ماكرون: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
08/04/2026 14:25:32
نتنياهو: اتفاق وقف النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان
نتنياهو: اتفاق وقف النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان
08/04/2026 14:25:32
رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما يشمل لبنان
رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما يشمل لبنان
08/04/2026 14:25:32
البابا لاوون الرابع عشر : اتفاق وقف النار مع إيران بارقة أمل
البابا لاوون الرابع عشر : اتفاق وقف النار مع إيران بارقة أمل
08/04/2026 14:25:32
شهيدان... إستهداف "بيك اب" في خراج بلدة ميمس (فيديو)
07:00 | 2026-04-08
شهيدان... إستهداف "بيك اب" في خراج بلدة ميمس (فيديو)
07:00 | 2026-04-08
بشأن لبنان... دعوة أوروبيّة عاجلة إلى إسرائيل لوقف عملياتها
06:56 | 2026-04-08
بشأن لبنان... دعوة أوروبيّة عاجلة إلى إسرائيل لوقف عملياتها
06:56 | 2026-04-08
رئيسة المفوضية الأوروبية رحبت بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
06:42 | 2026-04-08
رئيسة المفوضية الأوروبية رحبت بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
06:42 | 2026-04-08
لبنان و" توريطة" خطرة .. ماذا عن دول الخليج؟
06:30 | 2026-04-08
لبنان و" توريطة" خطرة .. ماذا عن دول الخليج؟
06:30 | 2026-04-08
اغتيالات غيّرت الكثير في إيران.. كيف يقرأ المحللون ذلك؟
06:25 | 2026-04-08
اغتيالات غيّرت الكثير في إيران.. كيف يقرأ المحللون ذلك؟
06:25 | 2026-04-08
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
نزوحٌ معكوس جنوبًا… الأهالي يعودون إلى القرى المهددة!
09:59 | 2026-04-07
نزوحٌ معكوس جنوبًا… الأهالي يعودون إلى القرى المهددة!
09:59 | 2026-04-07
عن سلاح إيران الأقوى.. هذا ما كشفه تقرير لـ"Middle East Eye"
10:30 | 2026-04-07
عن سلاح إيران الأقوى.. هذا ما كشفه تقرير لـ"Middle East Eye"
10:30 | 2026-04-07
لماذا أطلق رئيس الجمهورية موقفه الناري من بكركي بالذات؟
09:01 | 2026-04-07
لماذا أطلق رئيس الجمهورية موقفه الناري من بكركي بالذات؟
09:01 | 2026-04-07
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
