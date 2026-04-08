خريس: العدوان متواصل على الجنوب رغم كل ما يُقال عن وقف لإطلاق النار

جال النائب برفقة الشيخ على الذي تعرّض ليل أمس لأضرار جسيمة جراء الغارة المعادية التي استهدفت المبنى المقابل للمستشفى قرب مفترق العباسية – صور.







والتقى خريس مدير المستشفى سلمان عيديني، بحضور رئيس طبابة الدكتور ، وأكد في تصريح أن "استهداف الطواقم الطبية ليس بجديد على العدو"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال يشن عدوانه على كامل الجنوب رغم كل ما يُقال عن وقف إطلاق النار، في وقت يواصل فيه الطيران الحربي التحليق في سماء المنطقة".







وأضاف: "هذا برسم وبرسم كل من يرعى اتفاق وقف إطلاق النار"، متسائلًا: "أين في ظل هذه الهمجية ؟"

