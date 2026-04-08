لقاء مع البطريرك الراعي في كنيسة مار الياس كوكبا

استُهلّت زيارة البطريرك لبلدة كوكبا، بالمحطة الأولى في قاعة ، حيث عُقد لقاء ترحيبي في حضور حشد من أبناء البلدة والفاعليات والاجتماعية والبلدية.







تخلّل اللقاء كلمات لكلّ من كاهن الرعية ورئيس البلدية، رحّبا فيها بزيارة البطريرك للبلدة، معبّرين عن تقديرهما "لهذه اللفتة الأبوية والوطنية التي تحمل في طيّاتها رسائل دعم وصمود لأبناء المنطقة".















وألقى كلمة توجّه فيها إلى الحضور، مؤكدًا "أهمية التمسك بالأرض، والتشبث بالجذور، وتعزيز روح الوحدة والتضامن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن".

