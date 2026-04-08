لبنان
بيان من "حزب الله"... ودعوة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية
Lebanon 24
08-04-2026
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن "
حزب الله
" البيان التالي:
إلى أشرف الناس...
إلى شعب
المقاومة
الصابر والثابت والمضحي..
إلى أهل الجنوب الصامد والبقاع الشامخ والضاحية الأبية...
نحن نقف اليوم على أعتاب نصر تاريخي كبير، سيتحقق بفضل تضحيات المجاهدين ودماء
الشهداء
وثباتكم وصبركم الذي لا مثيل له...
ندعوكم في هذه اللحظات المصيرية إلى مزيد من الصبر والثبات والانتظار، وعدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في
لبنان
، لأن هذا العدو الغادر والهمجي الذي يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته، قد يلجأ إلى محاولات غدر لصناعة مشهد وهمي يوحي بأنه حقّق إنجازًا لم يستطع نيله في الميدان.
وإن شاء الله ستعودون قريبًا إلى قراكم وبيوتكم شامخين، مرفوعي الرأس، أعزاء منتصرين كما كنتم دائمًا.
