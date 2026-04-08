بشأن لبنان... دعوة أوروبيّة عاجلة إلى إسرائيل لوقف عملياتها

وفي السياق نفسه، اعتبر الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء أن "من غير المقبول" أن تواصل إسرائيل الحرب في لبنان بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين وإيران.



وقال ألباريس في تصريح لإذاعة RNE: "من غير المقبول أن تستمر حرب إسرائيل، وغزوها لبلد ذي سيادة مثل لبنان، والهجمات على قوات حفظ السلام الأممية، الخوذ الزرقاء، التي تتضمن جنوداً إسبانيين يؤدون عملاً ممتازاً، والقصف العشوائي للسكان المدنيين في ".



ودعا ألباريس إلى إيقاف الهجمات على لبنان، بعدما أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل الحرب مع .



، قال متحدث باسم الخارجية إن وزير الخارجية يوهان فاديفول أبلغ نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بضرورة أن تقتصر عمليات إسرائيل في لبنان على ما تفرضه اعتبارات الدفاع عن النفس في مواجهة حزب الله.



وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين: "خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، شدد الوزير على أن أي تحرك إسرائيلي يجب ألا يتجاوز نطاق الدفاع الضروري عن النفس في مواجهة حزب الله".

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إعلان وقف إطلاق النار في إيران بأنه "أمر جيد جداً"، مطالباً بأن يشمل "بالكامل" لبنان. (العربية)