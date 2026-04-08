بشأن لبنان... دعوة أوروبيّة عاجلة إلى إسرائيل لوقف عملياتها

دعا الاتحاد الأوروبي
، اليوم الأربعاء، إسرائيل
إلى إنهاء عملياتها في لبنان
، وسط وقف إطلاق النار بين إيران
من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية
الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء أن "من غير المقبول" أن تواصل إسرائيل الحرب في لبنان بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة
وإيران.
وقال ألباريس في تصريح لإذاعة RNE: "من غير المقبول أن تستمر حرب إسرائيل، وغزوها لبلد ذي سيادة مثل لبنان، والهجمات على قوات حفظ السلام الأممية، الخوذ الزرقاء، التي تتضمن جنوداً إسبانيين يؤدون عملاً ممتازاً، والقصف العشوائي للسكان المدنيين في بيروت
".
ودعا ألباريس إلى إيقاف الهجمات الإسرائيلية
على لبنان، بعدما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو على أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل الحرب مع حزب الله
.
من جهته
، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية
إن وزير الخارجية يوهان فاديفول أبلغ نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بضرورة أن تقتصر عمليات إسرائيل في لبنان على ما تفرضه اعتبارات الدفاع عن النفس في مواجهة حزب الله.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري
في برلين: "خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، شدد الوزير على أن أي تحرك إسرائيلي يجب ألا يتجاوز نطاق الدفاع الضروري عن النفس في مواجهة حزب الله".
من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إعلان وقف إطلاق النار في إيران بأنه "أمر جيد جداً"، مطالباً بأن يشمل "بالكامل" لبنان. (العربية)