بيروت تحت النار.. أعنف ضربة إسرائيليّة على لبنان بعد "اتفاق إيران"

هجمات عنيفة شنها الجيش على مختلف المناطق لاسيما العاصمة ، حيث استهدفت الغارات المكثفة أحياء سكنية هناك، ناهيك عن قصف عنيف طال الجنوب، البقاع، ومناطق أخرى.



الهجمات هذه جاءت بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين وأميركا، اليوم الأربعاء، فيما مثلت تأكيداً على أن ليس مشمولاً بهذا الاتفاق حتى الآن.



التصعيد الكبير استهدف مناطق مدنية بامتياز، فيما الضربات استهدفت أماكن مكتظة، ما أسفر عن سقوط وجرحى.



وفي هذا السياق، قال الجيش الاسرائيلي في بيان، إنّه "نفذ أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية "زئير ".



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن، تم إنجاز ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".



وحتى الآن، فإن المناطق المستهدفة هي:



بربور - بيروت



طلعة الرفاعي - كورنيش المزرعة في بيروت



البسطة - بيروت



القماطية



الضاحية الجنوبية لبيروت



مجمع الزهراء - صيدا



العباسية



بدياس



كيفون



القصيبة



صير الغربية



بشامون



أنصار غارة



حومين التحتا



الشرقية



زفتا



جويا



بيسارية



سحمر في البقاع



دورس



شمسطار



الهرمل



سهل طاريا



الكرك

وفي هذا السياق، قال الجيش الاسرائيلي في بيان، إنّه "نفذ أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد". خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن: الجيش الاسرائيلي ينجز ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لـ" ".

وأضاف: "في هذه الضربة استهدف الجيش الإسرائيلي مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لحزب الله:

- مقرات استخبارات وهيئات مركزية استُخدمت من قبل عناصر حزب الله لتوجيه وتخطيط مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين.

- بنى تحتية لمنظومات النيران والبحر التابعة لحزب الله والمسؤولة عن إطلاق الصواريخ نحو قوات الجيش الإسرائيلي في البر والبحر ونحو أراضي

- أصول تابعة لقوة رضوان والوحدة الجوية (127) في حزب الله وهي من وحدات النخبة فيه".

وتابع: "استندت هذه الضربة إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وقد خُطط لها بعناية على مدى أسابيع طويلة من قبل هيئة العمليات، وهيئة الاستخبارات، وسلاح الجو، والقيادة الشمالية، بهدف تعميق الضربة التي يتم توجيهها لحزب الله".