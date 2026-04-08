بيانٌ للجيش الإسرائيليّ عن الغارات العنيفة على مُختلف المناطق اللبنانيّة

#عاجل أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد
خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن: جيش الدفاع ينجز ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله
أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله في أنحاء بيروت…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 8, 2026
#عاجل أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد
خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن: جيش الدفاع ينجز ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله
أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله في أنحاء بيروت…