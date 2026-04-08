بيانٌ للجيش الإسرائيليّ عن الغارات العنيفة على مُختلف المناطق اللبنانيّة

أعلنت المتحدثة باسم الجيش إيللا واوية أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكبر ضربة في أنحاء منذ بدء عملية زئير .

وأضافت: "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن: استهدف الجيش الإسرائيلي نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء والبقاع وجنوب لبنان.



وقالت: "في هذه الضربة استهدف الجيش الإسرائيلي مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لحزب الله:



- مقرات استخبارات وهيئات مركزية استُخدمت من قبل عناصر لتوجيه وتخطيط مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين.



- بنى تحتية لمنظومات النيران والبحر التابعة لحزب الله والمسؤولة عن إطلاق الصواريخ نحو قوات الجيش الإسرائيلي في البر والبحر ونحو أراضي



- أصول تابعة لقوة والوحدة الجوية (127) في حزب الله وهي من وحدات النخبة فيه".



وأضافت: "استندت هذه الضربة إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وقد خُطط لها بعناية على مدى أسابيع طويلة من قبل هيئة العمليات، وهيئة الاستخبارات، وسلاح الجو، والقيادة الشمالية، بهدف تعميق الضربة التي يتم توجيهها لحزب الله".

— Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) April 8, 2026