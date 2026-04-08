الخارجية: نرحب بوقف إطلاق النار ولا يحق لاي جهة التفاوض باسم لبنان

رحّبت في في بيان، "بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، باعتباره خطوة ضرورية نحو خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وتشدد على ضرورة استثمار هذه المهلة في مفاوضات جدّية وبحسن نية تفضي إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة".



أضاف البيان: "يؤكد بشكل قاطع أنه يتحدث بصوت واحد — صوته — ولا يحق لأي جهة التفاوض باسمه سوى ، وأي تجاوز لها يشكّل انتهاكاً مباشراً لسيادته وقراره الوطني، علماً بأنّ لبنان سبق وأعلن استعداده لمفاوضات مباشرة مع بمشاركة مدنيّة ورعاية دوليّة".



تابع: "إنّ سيادة لبنان غير قابلة للتجزئة أو المساومة، وخياراته الوطنية وأمنه ومستقبله السياسي تُحدَّد حصراً من قبل مؤسساته الدستورية، بمعزل عن أي تدخل خارجي".



ختم: "سيواصل لبنان تكثيف جهوده الدبلوماسية لصون استقراره وضمان احترام سيادته ووحدته ومصالحه الوطنية بشكل كامل".

