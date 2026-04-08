دعوة عاجلة جدّاً من وزارة الصحة إلى المواطنين

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان يدعو المواطنين بشكل ضروري وعاجل جدا إلى فتح المجال للاسعافات لتتمكن من القيام بعملها.

اضاف البيان ان زحمة السير الحاصلة نتيجة موجة غير المسبوقة بعددها وكثافتها والتي شنها العدو ، تعيق أعمال الإنقاذ.