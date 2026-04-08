مطر يشكر باكستان على دورها في تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس": "إتصلت اليوم بسعادة السفير لدى أطهر للتعبيرعن الإمتنان للجهد الذي بذلته حكومة بلاده، للوصول الى هدنة بين أميركا وإيران، فارضة نفسها حكما ذا وزن على مسرح العالم الذي شهد لها بأنها ربما أنقذت البشرية من شر مستطير. كما تمنيت عليه أن يبقى ضمن اهتمامات الديبلوماسية الباكستانية بما يمكن من إدارة التفاوض بإسم الشعب اللبناني ومن أجل تأمين حقوقه ومصالحه".

