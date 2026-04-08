الأسعد من صور: القيادة الفلسطينية إلى جانب أبناء شعبها في لبنان

أعلنت سفارة دولة في بيان، انه "في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في ، وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين ، قام فلسطين لدى محمد الأسعد اليوم، بزيارة لمخيمات منطقة صور في الجنوب اللبناني، للاطلاع على أوضاع أهلنا وحاجاتهم في ظل الظروف الصعبة والتحديات الراهنة".



ولفتت الى ان الزيارة "شكلت محطة وطنية وإنسانية للاطلاع عن كثب على واقع أبناء شعبنا في مخيمات الجنوب، والاستماع إلى همومهم وحاجاتهم، وتأكيد وقوف القيادة إلى جانبهم، ودعم صمودهم وثباتهم في مواجهة ما يمرون به من ظروف معيشية وإنسانية معقدة. وخلال الزيارة، جرى تقديم مساعدات رمزية وعينية ومساعدات مالية لبعض الجرحى والمرضى ، في إطار التخفيف من الأعباء الإنسانية والمعيشية. كما تمت متابعة عدد من الحاجات الأساسية، ومن بينها العمل على تأمين 25 طنا من الطحين كمساهمة إغاثية أولية، أن تتبعها مساعدات إضافية تسهم في تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اللبناني".



وأكد السفير الأسعد أن "هذه الزيارة تأتي أيضا تعبيرا عن التقدير الكبير لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في الجنوب، الذين يشكلون نموذجا حيا في الإرادة والثبات والتمسك بالهوية الوطنية رغم كل ما يحيط بهم من تحديات".



وشدد على أن "السفارة الفلسطينية تواصل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية، جهودها لدعم أبناء شعبنا والمتضررين ومتابعة حاجاتهم الإنسانية والإغاثية في مختلف المناطق ".



واشار البيان الى انه تم "في ختام الزيارة، نقل السفير الأسعد للرئيس محمود عباس تحيات أبناء شعبنا الفلسطيني في الجنوب اللبناني، ورسالتهم التي عبروا فيها عن تمسكهم بالقيادة الفلسطينية ووقوفهم خلفها، مؤكدين أن صمودهم في مواقع اللجوء هو امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني الثابت على أرض الوطن".

