تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأسعد من صور: القيادة الفلسطينية إلى جانب أبناء شعبها في لبنان

Lebanon 24
08-04-2026 | 08:34
A-
A+

الأسعد من صور: القيادة الفلسطينية إلى جانب أبناء شعبها في لبنان
الأسعد من صور: القيادة الفلسطينية إلى جانب أبناء شعبها في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت سفارة دولة فلسطين في بيان، انه "في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قام سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد اليوم، بزيارة لمخيمات منطقة صور في الجنوب اللبناني، للاطلاع على أوضاع أهلنا وحاجاتهم في ظل الظروف الصعبة والتحديات الراهنة".

ولفتت الى ان الزيارة "شكلت محطة وطنية وإنسانية للاطلاع عن كثب على واقع أبناء شعبنا في مخيمات الجنوب، والاستماع إلى همومهم وحاجاتهم، وتأكيد وقوف القيادة الفلسطينية إلى جانبهم، ودعم صمودهم وثباتهم في مواجهة ما يمرون به من ظروف معيشية وإنسانية معقدة. وخلال الزيارة، جرى تقديم مساعدات رمزية وعينية ومساعدات مالية لبعض الجرحى والمرضى الفلسطينيين، في إطار التخفيف من الأعباء الإنسانية والمعيشية. كما تمت متابعة عدد من الحاجات الأساسية، ومن بينها العمل على تأمين 25 طنا من الطحين كمساهمة إغاثية أولية، على أمل أن تتبعها مساعدات إضافية تسهم في تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اللبناني".

وأكد السفير الأسعد أن "هذه الزيارة تأتي أيضا تعبيرا عن التقدير الكبير لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في الجنوب، الذين يشكلون نموذجا حيا في الإرادة والثبات والتمسك بالهوية الوطنية رغم كل ما يحيط بهم من تحديات".

وشدد على أن "السفارة الفلسطينية تواصل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية، جهودها لدعم أبناء شعبنا النازحين والمتضررين ومتابعة حاجاتهم الإنسانية والإغاثية في مختلف المناطق اللبنانية".

واشار البيان الى انه تم "في ختام الزيارة، نقل السفير الأسعد للرئيس محمود عباس تحيات أبناء شعبنا الفلسطيني في الجنوب اللبناني، ورسالتهم التي عبروا فيها عن تمسكهم بالقيادة الفلسطينية ووقوفهم خلفها، مؤكدين أن صمودهم في مواقع اللجوء هو امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني الثابت على أرض الوطن".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24