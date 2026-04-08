وزارة الصحة في حصيلة أولية للغارات: عشرات الشهداء ومئات الجرحى

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة البيان التالي:



في تصعيد شن طيران العدو موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق ما أوقع في حصيلة أولية عشرات ومئات الجرحى.

يهم التأكيد على ان الأولوية في هذه المرحلة تكمن في إنجاز الأعمال الإسعافية وإنقاذ أرواح من لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وتأمين العلاجات لجميع الجرحى من خلال توزيعهم على المستشفيات كل وفق حالته.

لذلك تتمنى العامة على الجميع تخفيف الزحمة الحاصلة خصوصا في أحياء العاصمة بيروت افساحا في المجال لأولوية الإنقاذ والاسعاف.

