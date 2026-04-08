بالأرقام... حصيلة أوليّة للإعتداءات الإسرائيليّة على لبنان: عشرات الشهداء ومئات الجرحى

بالأرقام... حصيلة أوليّة للإعتداءات الإسرائيليّة على لبنان: عشرات الشهداء ومئات الجرحى
بعد توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، استهدفت إسرائيل في سلسلة غارات غير مسبوقة، بيروت والضاحية الجنوبيّة، إضافة إلى البقاع والجنوب، واستشهد العديد من الأشخاص، وأُصيب آخرون، في حصيلة أوليّة.
 
 
وفي بيروت، تحدّثت المعلومات الأوليّة عن إستشهاد أكثر من 30 شخصاً، وإصابة أكثر من 200.
 
 
وفي صيدا، استشهد 6 أشخاص بينهم الشيخ صادق النابلسي، وأُصيب أكثر من 25.
 
 
وفي صور، استهدفت غارة إسرائيليّة سيارة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.
 
 
وفي البقاع، علم "لبنان 24"، أنّ 30 شخصاً استشهدوا في الغارات، بينما أُصيب أكثر من 20 بجروحٍ.
 

وأشارت المعلومات إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في بلدة دورس.
 
 
أما في شمسطار، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 9، فيما أُصيب 4 بجروحٍ.
 
 
وفي سهل طاريا - العقيدية، استشهد 4 أشخاص، أما في الهرمل، فقد استشهد 3 من الدفاع المدني.
 
 
وفي بلدة المنصورة في البقاع الغربيّ، استشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة.
 
 
 
 
 
وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان، أنّ الغارات تسبّب في استشهاد العشرات، وإصابة المئات.
 
أما وزير الصحة ركان ناصر الدين، فقال إنّ "المستشفيات في لبنان باتت مكتظة بالضحايا بعد الهجمات الإسرائيلية". 

وأضاف: "مئات بين شهداء وجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية". 
 
 
الصليب الأحمر
 
 
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن إستشهاد 80 شخصاً، وإصابة 200 آخرين، في حصيلة أوليّة، جراء الغارات الإسرائيلية.
 
 
المستشفيات
 
وكانت المستشفيات أطلقت نداءً عاجلاً إلى المواطنين، ودعتهم إلى التبرع بالدم من كافة الفئات، بعد إكتظاظها بالجرحى.
 
