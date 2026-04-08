بالأرقام... حصيلة أوليّة للإعتداءات الإسرائيليّة على لبنان: عشرات الشهداء ومئات الجرحى

بعد توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، استهدفت في سلسلة غارات غير مسبوقة، والضاحية الجنوبيّة، إضافة إلى والجنوب، واستشهد العديد من الأشخاص، وأُصيب آخرون، في حصيلة أوليّة.

وفي بيروت، تحدّثت المعلومات الأوليّة عن إستشهاد أكثر من 30 شخصاً، وإصابة أكثر من 200.

وفي صيدا، استشهد 6 أشخاص بينهم الشيخ صادق النابلسي، وأُصيب أكثر من 25.

وفي صور، استهدفت غارة إسرائيليّة سيارة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

وفي البقاع، علم " "، أنّ 30 شخصاً استشهدوا في الغارات، بينما أُصيب أكثر من 20 بجروحٍ.



وأشارت المعلومات إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في بلدة دورس.

أما في شمسطار، فقد ارتفعت حصيلة إلى 9، فيما أُصيب 4 بجروحٍ.

وفي سهل طاريا - العقيدية، استشهد 4 أشخاص، أما في الهرمل، فقد استشهد 3 من الدفاع المدني.

وفي بلدة المنصورة في البقاع الغربيّ، استشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان، أنّ الغارات تسبّب في استشهاد العشرات، وإصابة المئات.

أما ركان ناصر الدين، فقال إنّ "المستشفيات في باتت مكتظة بالضحايا بعد الهجمات ".



وأضاف: "مئات بين وجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية".

الصليب الأحمر

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن إستشهاد 80 شخصاً، وإصابة 200 آخرين، في حصيلة أوليّة، جراء الغارات الإسرائيلية.

المستشفيات



وكانت المستشفيات أطلقت نداءً عاجلاً إلى المواطنين، ودعتهم إلى التبرع من كافة الفئات، بعد إكتظاظها بالجرحى.