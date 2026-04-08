تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحرك قضائي بعد إطلاق النار خلال تشييع ضحايا عين سعادة

Lebanon 24
08-04-2026 | 10:19
A-
A+

تحرك قضائي بعد إطلاق النار خلال تشييع ضحايا عين سعادة
تحرك قضائي بعد إطلاق النار خلال تشييع ضحايا عين سعادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم سطر استنابات قضائية إلى كل الأجهزة الأمنية، طلب فيها توقيف مطلقي النار في منطقة كسروان خلال تشييع الشهيد بيار معوض وزوجته، اللذين قضيا في الغارة على تلال عين سعادة.

وشدد غانم على "ضرورة العودة إلى كاميرات المراقبة لتحديد هوية مطلقي النار".

كما أجاز "تفتيش المنازل عند الاقتضاء لضبط الأسلحة المستخدمة".

وطلب "توقيف جميع المتورطين وإحالتهم على المحكمة العسكرية لملاحقتهم وفق الأصول القانونية".
مواضيع ذات صلة
إجراءات ادارية جديدة بعد استهداف عين سعادة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 19:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإستهداف... بيان من بلديّة عين سعادة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 19:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإستهداف... تصريح جديد لرئيس بلديّة عين سعادة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 19:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات مكثفة لاحتواء تداعيات اختراق عين سعادة ومنع تفاقم التوترات
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 19:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

المحكمة العسكرية

الأجهزة الأمنية

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

مفوض الحكومة

الشهيد بيار

بيار معوض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-04-08
Lebanon24
12:10 | 2026-04-08
Lebanon24
12:00 | 2026-04-08
Lebanon24
11:53 | 2026-04-08
Lebanon24
11:45 | 2026-04-08
Lebanon24
11:40 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24