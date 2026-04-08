بيان عن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت.. هذا مضمونه

صدر عن غرفة في البيان التالي:





في أعقاب الاعتداء الغاشم الذي استهدف عدداً من المناطق والأحياء المأهولة بالسكان في العاصمة ، ما أدى إلى سقوط ووقوع عدد من كبير من الإصابات، أعطى محافظ مدينة بيروت القاضي توجيهاته الفورية إلى فرق الطوارئ في ، إضافة إلى فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في فوج إطفاء بيروت، للتوجه فورًا، كلٌ ضمن نطاقه، إلى المواقع المستهدفة.



وقد باشرت الفرق المختصة منذ اللحظات الأولى العمل على رفع الأنقاض، وانتشال جثامين ، وإخماد الحرائق التي اندلعت، إلى جانب إسعاف الجرحى والبحث عن ناجين محتملين تحت الركام.



ويواكب محافظ مدينة بيروت سير العمليات ميدانياً بشكلٍ متواصل ولحظةً بلحظة، مشرفًا على تنسيق الجهود وضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل.



بالتوازي، وقام فوج حرس بيروت بمؤازرة شرطة بيروت في ، على تسهيل حركة السير، بما يضمن وصول آليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء إلى الأماكن المستهدفة بأسرع وقت ممكن.



وإذ تهيب الغرفة بالمواطنين الكرام، عدم التجمّع في محيط المواقع المتضررة، حرصًا على سلامتهم، وإفساحًا في المجال أمام الفرق الطبية والإغاثية للقيام بمهامها على أكمل وجه .

