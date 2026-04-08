بعد "غارة بئر حسن"... الطفلتان مريم ومليكة في عداد المفقودين هل تعرفون عنهما شيئاً؟

أفادت مندوبة " "، أنّ الطفلتين مريم ومليكة شريف مبارك، هما في عداد المفقودين، جراء الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منطقة بئر حسن.

وبحسب المعلومات، فإنّ والدة مريم ومليكة موجودة حاليا في الأعظم.

لمن لديه أيّ معلومات عن الطفلتين، الرجاء الإتّصال على الرقم 71175501.