لبنان

السنيورة يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان ويصفه بالإجرامي الواسع

08-04-2026 | 10:51
دان الرئيس فؤاد السنيورة ، في بيان، بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الإجرامي الواسع، الذي استهدف اليوم اغلب مناطق لبنان وعدة أحياء في بيروت الإدارية تحديداً".

وقال:"تحاول إسرائيل من
خلال إجرامها هذا أن تعبّر بالقتل والدماء والتدمير الممنهج عن عدم رضاها على
الاتفاق المؤقت الذي تمّ التوصل إليه لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية
وإيران، وبالتالي تحاول ان تفصل ما بين الحرب على إيران والقتال الجاري في لبنان،
بدعوى إصرارها على إزالة التهديد عن شمال إسرائيل على حد زعمها. وبالتالي إن تثبت
أن لبنان سيبقى خارج هذه التفاهمات الجديدة والمؤقتة، وأنها سوف تستمر في استهداف
لبنان بكل مناطقه، وكأنها تريد من ذلك التخريب على هذا الاتفاق المؤقت، ولربما
محاولة إفشاله".

وناشد "الأمم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي الوقوف مع لبنان وإلى جانبه، والتحرك
لوقف تمدد وتصاعد هذه المجزرة المستمرة بحق لبنان الدولة والوطن، وبحق اللبنانيين
المدنيين الأبرياء".

وطالب "الدولة المبادرة الى إجراء تحرك سياسي عربي ودولي واسع لإيصال صوت لبنان
ومناشدته، شعباً ودولةً، هذا مع التأكيد على تمسك لبنان الحازم بجميع توجهاته
وخططه الداخلية لحصر قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة اللبنانية، ومن خلال أجهزتها
العسكرية والأمنية".

وختم:"نسأل الله الرحمة
والمغفرة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والإبلال للمصابين".
