عبدالله ناشد أصدقاء لبنان: لمد يد العون الطبية والصحية

ناشد رئيس النائب أصدقاء ، مد يد الطبية والصحية، وذلك إثر الاعتداءات على لبنان.

وفي بيان له، اليوم الأربعاء، قال عبدالله: "بعد سلسلة الإسرائيلية العنيفة على مناطق لبنانية عدة وسقوط عدد كبير من والجرحى، حصل إخلاء لبعض المستشفيات لاستقبال جرحى في أكثر من منطقة".



وطالب عبدالله "أصدقاء لبنان مد يد العون الطبية والصحية"، وقال: "حين حصلت الإستهدافات كان في اجتماع مع ركان للبحث في خطة للاستجابة الى النزوح، إذ يحاول وزير الصحة ترشيد ما يملك من إمكانات لتغطية حاجات المقيمين والنازحين، خصوصًا أن لدينا خسائر كبيرة في الفرق الإسعافية وهناك مستشفيات مقفلة ومعطلّة".