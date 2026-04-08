ما جديد حادثة إطلاق النار في محيط السفارة الأميركية؟

قالت معلومات " " إنَّ استخبارات الجيش وفرع المعلومات، تعمل على ملاحقة مُطلقي النار على محيط السفارة الأميركية في .



وخلال ساعات الظهيرة، أقدم أشخاص مجهولون يستقلون سيارة، على إطلاق النار في محيط السفارة، ما أدى إلى إطلاق الأخيرة إنذاراً أمنياً.



وعلى الفور، انتشرت عناصر الجيش في محيط السفارة في عوكر، فيما العمل على جار على توقيف المتورطين.

