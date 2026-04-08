254 شهيداً و1165 جريحاً بغارات إسرائيلية.. والدفاع المدني يواصل الإنقاذ

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني البيان الآتي:



تُعلن المديرية العامة للدفاع المدني، وفق المعطيات المتوافرة لدى مراكزها المنتشرة على الأراضي ، أن حصيلة الاعتداءات الأخيرة قد توزّعت على المناطق على الشكل الآتي:

: 92 شهيداً و742 جريحاً

ضاحية بيروت الجنوبية: 61 شهيداً و200 جريحاً

: 18 شهيداً و28 جريحاً

الهرمل: 9 و6 جرحى

النبطية: 28 شهيداً و59 جريحاً

قضاء عاليه: 17 شهيداً و6 جرحى

: 12 شهيداً و56 جريحاً

صور: 17 شهيداً و68 جريحاً

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدًا و1165 جريحًا.

وقد عملت عناصر الدفاع المدني على تنفيذ عمليات الإسعاف وإخلاء الجرحى، ونقل من المواقع المستهدفة، إضافة إلى إنقاذ عدد من المواطنين الذين كانوا محتجزين تحت الأنقاض، وذلك في ظل ظروف ميدانية بالغة الخطورة والتعقيد.

ولا تزال الفرق المختصة تواصل عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في عدد من المواقع، ما يرجّح ارتفاع الحصيلة مع استمرار الأعمال الميدانية.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني التزامها الكامل متابعة مهامها الإنسانية والوطنية، بالتعاون مع الجمعيات الإسعافية، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق العاملة في الميدان، وإفساح المجال أمامها للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

