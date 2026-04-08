تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون يتلقى اتصالات تضامن من عباس وأبو الغيط في ظل التصعيد الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
08-04-2026 | 12:56
A-
A+
عون يتلقى اتصالات تضامن من عباس وأبو الغيط في ظل التصعيد الإسرائيلي على لبنان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان وشعبه لاسيما استهداف العاصمة بيروت وضواحيها وسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى. 

وأعرب الرئيس عباس عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني الشقيق، مؤيدا مواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية لبسط سلطة الدولة وسيادتها على أراضيها كافة.

وشكر الرئيس عون الرئيس الفلسطيني على مواقفه ووقوفه إلى جانب القضايا اللبنانية المحقة.

كما تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اعرب فيه عن تضامن الجامعة مع لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.

واشار الامين العام ابو الغيط إلى انه يواصل اتصالاته مع الدول الاعضاء في الجامعة للخروج بموقف موحد مما يتعرض له لبنان وعدد من الدول العربية، مؤكداً على التضامن الكامل مع الشعب اللبناني لإنهاء معاناته.

وشكر الرئيس عون الامين العام للجامعة العربية على مواقفه المتضامنة مع لبنان وشعبه.
الحكومة اللبنانية

الدول العربية

الرئيس عون

في الجامعة

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-04-08
Lebanon24
14:55 | 2026-04-08
Lebanon24
17:06 | 2026-04-08
Lebanon24
17:04 | 2026-04-08
Lebanon24
16:54 | 2026-04-08
Lebanon24
16:39 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24