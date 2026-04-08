عون يتلقى اتصالات تضامن من عباس وأبو الغيط في ظل التصعيد الإسرائيلي على لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد وشعبه لاسيما استهداف العاصمة وضواحيها وسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.



وأعرب الرئيس عباس عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني الشقيق، مؤيدا مواقف رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سلطة الدولة وسيادتها على أراضيها كافة.



وشكر الرئيس الفلسطيني على مواقفه ووقوفه إلى جانب اللبنانية المحقة.



كما تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام لجامعة احمد ابو الغيط اعرب فيه عن تضامن الجامعة مع لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.



واشار الامين العام ابو الغيط إلى انه يواصل اتصالاته مع الدول الاعضاء للخروج بموقف موحد مما يتعرض له لبنان وعدد من الدول العربية، مؤكداً على التضامن الكامل مع الشعب اللبناني لإنهاء معاناته.



وشكر الرئيس عون الامين العام للجامعة العربية على مواقفه المتضامنة مع لبنان وشعبه.

