استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات

قالت معلومات " " إن إحدى التي استهدفت ، اليوم الأربعاء، استهدفت مرافق لـ" " الشيخ ، وهو الشهيد "فضل.ع.ن".

كذلك، قالت معلومات "لبنان24" إنَّ الغارة على استهدفت المبنى الذي يقطنُ فيه شقيق .



في المقابل، ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، الأربعاء، أنَّ الهجوم الذي طال بيروت ، استهدف السكرتير الشخصي وابن شقيق قاسم.



ولم تذكر القناة أي معلومات إضافية عن هذا الأمر، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم في بيروت طال قيادياً في "حزب الله".