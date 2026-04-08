استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات

08-04-2026 | 13:08
قالت معلومات "لبنان24" إن إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت، اليوم الأربعاء، استهدفت مرافق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وهو الشهيد "فضل.ع.ن".
 
كذلك، قالت معلومات "لبنان24" إنَّ الغارة على تلة الخياط استهدفت المبنى الذي يقطنُ فيه شقيق قاسم.

في المقابل، ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، الأربعاء، أنَّ الهجوم الإسرائيلي الذي طال بيروت هذا المساء، استهدف السكرتير الشخصي وابن شقيق قاسم.

ولم تذكر القناة أي معلومات إضافية عن هذا الأمر، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم في بيروت طال قيادياً في "حزب الله".

