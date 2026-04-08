لبنان

عن "حزب الله".. إقرأوا ما قاله مسؤول إيراني

Lebanon 24
08-04-2026 | 13:19
عن حزب الله.. إقرأوا ما قاله مسؤول إيراني
عن حزب الله.. إقرأوا ما قاله مسؤول إيراني
قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، اليوم الأربعاء، إنَّ أي اعتداء على "حزب الله" هو اعتداء على إيران.
 

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال موسوي إنّ "الميدان بصدد الإعداد لردّ قاصم على جرائم الكيان الإسرائيلي الوحشية".
 

إلى ذلك، نقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عبر حسابها على "تلغرام" بياناً نسبتهُ إلى الحرس الثوري الإيراني، وتضمن وعيداً وتهديداً من قبل الأخير بالرد في حال لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.


وفي البيان الذي نقلته الوكالة، قال الحرس الثوري: "لم تمضِ سوى ساعات قليلة على اتفاق وقف إطلاق النار، حتى بدأ الكيان الصهيوني، ذو الطبيعة العدوانية المتأصلة فيه، والذي يُعد قتل الأبرياء والأطفال والنساء جزءًا لا يتجزأ من هويته، مجزرة وحشية في بيروت".
 
 

وتابع: "لذلك، نوجّه تحذيراً شديداً إلى الولايات المتحدة، ناقضة العهود، وشريكتها الصهيونية الجلادة: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً، فسنقوم بواجبنا وسنقدّم ردًا مُندِماً للمعتدين الأشرار في المنطقة. نصرٌ من الله وفتحٌ قريب".

