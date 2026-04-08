لبنان

ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان

Lebanon 24
08-04-2026 | 14:24
ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً من الرئيس الفرنسي  ايمانويل ماكرون الذي قدم له التعازي بالضحايا الذين سقطوا في الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت اليوم احياء في العاصمة اللبنانية وفي الضواحي والجبل والجنوب والبقاع، وأعرب عن تضامنه والشعب الفرنسي مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة.

وتداول عون وماكرون في آخر التطورات بعد الإعلان عن الاتفاق على وقف النار بين الولايات المتحدة الأميركية وايران وبدء المفاوضات بينهما يوم الجمعة المقبل. 

وقد أبدى الرئيس ماكرون استعداده لإجراء الاتصالات اللازمة كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان ايضاً لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة دوماً للبنان وشعبه والمساعدات التي قدمتها بلاده للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين اضطرّوا إلى النزوح قسرا من بلداتهم  وقراهم .
ماكرون: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما يشمل لبنان
ماكرون لترامب وبزشكيان: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ليكون مستداماً
ماكرون: إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران أمر إيجابي ويجب ان يشمل لبنان
