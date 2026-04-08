ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفياً من الرئيس الفرنسي الذي قدم له التعازي بالضحايا الذين سقطوا في الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت اليوم احياء في العاصمة وفي الضواحي والجبل والجنوب والبقاع، وأعرب عن تضامنه والشعب الفرنسي مع وشعبه في هذه الظروف الصعبة.



وتداول عون وماكرون في آخر التطورات بعد الإعلان عن الاتفاق على وقف النار بين الأميركية وايران وبدء المفاوضات بينهما يوم الجمعة المقبل.



وقد أبدى الرئيس استعداده لإجراء الاتصالات اللازمة كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان ايضاً لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.



وشكر الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة دوماً للبنان وشعبه والمساعدات التي قدمتها بلاده للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين اضطرّوا إلى النزوح قسرا من بلداتهم وقراهم .

