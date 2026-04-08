لبنان

مرقص: نناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

08-04-2026 | 14:35
مرقص: نناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
دان وزير الإعلام بول مرقص، "بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وخرقًا فاضحًا ومستمرًا لأي التزامات أو ترتيبات قائمة".

وأشار وزير اإعلام، عبر منصة "أكس"، إلى أن "هذا التصعيد الخطير، الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، واستمرار الغارات التي تستهدف المدنيين والأحياء والمباني السكنية، يؤكد نهجًا متماديًا في تقويض الاستقرار، تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة، كما أكد فخامة الرئيس"، وقال: "إن استشهاد وجرح إعلاميين يشكّل دليلًا إضافيًا على خطورة هذه الاعتداءات وعدم تجنّب المدنيين".

وإذ تقدّم من "الأسرة الإعلامية ومن عائلات الشهداء بأحرّ التعازي"، ناشد "المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم التحرك العاجل للمساعدة في وقف هذه الاعتداءات العشوائية، تمهيدًا لملاقاة المبادرة الرئاسية التفاوضية لإحلال الاستقرار".
