وزير الخارجية الإيطالية: متضامنون مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة

اعرب Antonio Tajani خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع رئيس الجمهورية ، عن ادانة بلاده للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على والتي شملت اليوم احياء في العاصمة والضواحي والجبل والبقاع اضافة إلى الجنوب. وأعرب الوزير الايطالي عن تضامن بلاده مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة واستعدادها للمساهمة في وقف التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الصديق.



وتم خلال الاتصال التداول في التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة والسبل الايلة إلى اعادة الاستقرار إلى دولها.

