أرملة شهيد تُصبح شهيدة.. تجمع أهالي شهداء المرفأ نعاها

نعى المتحدث باسم "تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ " ، "الشهيدة علا أرملة انفجار مرفأ بيروت حمد مدحت ، بعد استشهادها في غارة إسرائيلية".



وقال في بيان: "فقدنا اليوم ركنا جديدا من أركان تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت الشهيدة العطار أرملة شهيد انفجار المرفأ حمد مدحت العطار بغارة إسرائيلية تمثل همجية هذا العدو الغاصب، تاركة خلفها طفلتين بعمر الزهور. رحم شهيدتنا الغالية، وعهدنا لها أن نستمر في معركة الحقيقة والعدالة والمحاسبة التي كانت تناضل لأجلها".