تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: العدوان الإسرائيلي المستمر يمثل حملة إبادة جماعية مجرمة

Lebanon 24
08-04-2026 | 12:31
A-
A+
الخطيب: العدوان الإسرائيلي المستمر يمثل حملة إبادة جماعية مجرمة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصف  نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الهجمة الصهيونية الواسعة المستمرة وغير المسبوقة على المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت ،بأنها "حملة إبادة جماعية مجرمة تعبر عن الفكر الدموي الذي يقود الكيان الغاصب بدعم واضح من الإدارة الأميركية".

وقال: "إن تنصل الولايات المتحدة على لسان رئيسها من اتفاق وقف النار لجهة شمول لبنان بهذا الاتفاق ،يشكل تصريحا واضحا لحكومة العدو للإستمرار في حملة الإبادة المجرمة التي شنتها قوات الاحتلال، وأسفرت حسب التقديرات الأولية لوزارة الصحة اللبنانية عن سقوط نحو 800 ضحية بين شهيد وجريح ،كما يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الدم البريء الذي أريق في هذا العدوان الغاشم".

أضاف: "إننا نناشد ضمير العالم أن يتدخل على وجه السرعة من أجل تثبيت وقف النار في لبنان ولجم العدو الإسرائيلي عن الإستمرار في هذا العدوان المجرم ،لا سيما الدول التي توسطت بين إيران والولايات المتحدة والتي أكدت شمول لبنان بالإتفاق ،ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يُترك لبنان وحيدا في هذه المعركة ،حتى لو اضطرت الجمهورية الإسلامية للتخلف عن المشاركة في مفاوضات باكستان الجمعة، واتخاذ أقصى الإجراءات التي تمنع العدو الإسرائيلي من المضي في ذبح اللبنانيين".

وختم: "العلامة الخطيب متوجها إلى الباري عز وجل أن يرحم جميع الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الغاشم ،وبينهم شخصيات وعلماء طالتهم يد الغدر الإسرائيلي وأن يربط على قلوب ذويهم ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، آملين من أهلنا الأعزاء إتخاذ أقصى درجات الحذر والإحتياط في هذه المرحلة الدقيقة.وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى العلامة الخطيب المدير السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشهيد عبد الحليم قبلان، إبن بلدة ميس الجبل، الذي ارتقى اليوم ،داعيا "المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه".
Advertisement
الولايات المتحدة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24