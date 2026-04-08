لبنان

كمين في جنوب لبنان يوقع قتيلًا و5 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
08-04-2026 | 15:27
كمين في جنوب لبنان يوقع قتيلًا و5 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، إثر كمين نفّذه مقاتلو حزب الله خلال مواجهة مباشرة في جنوب لبنان، في تطور ميداني يعكس تصاعد وتيرة الاشتباكات على الجبهة الجنوبية.

ووقع الحادث قرابة الساعة 13:00 ظهر اليوم، أثناء تنفيذ قوة من الكتيبة 13 التابعة للواء "غولاني" عمليات تمشيط قرب بلدة الطيبة في جنوب لبنان، حيث تعرّضت لكمين مباغت من مجموعة مسلّحة داخل منطقة حرجية.


وأسفر الاشتباك، الذي دار من مسافة قريبة جدًا، عن مقتل الرقيب أول توبال يوسف ليفشيتس (20 عامًا)، فيما أُصيب 5 جنود آخرين بجروح وُصفت بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.


وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن مقاتلاً في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان، مضيفًا أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إبلاغ عائلاتهم.


وخلال الاشتباك، فتح باقي أفراد القوة الإسرائيلية النار، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2 من المهاجمين، فيما تشير التقديرات إلى إصابة آخرين تمكنوا من الفرار من المكان.


وقدّمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصابين في الميدان، قبل أن يتم إجلاؤهم بواسطة مروحية تابعة لسلاح الجو إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، فيما أُعلن لاحقًا عن وفاة أحد الجنود متأثرًا بجراحه.
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين لحزب الله جنوب لبنان
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سقوط قتيلين وإصابة واحدة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال المعارك جنوبي لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
وزارة الصحة: شهيدان و5 جرحى من المسعفين في غارة إسرائيلية على بلدة الصوانة جنوب لبنان
