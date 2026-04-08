لبنان
كمين في جنوب لبنان يوقع قتيلًا و5 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
08-04-2026
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، إثر كمين نفّذه مقاتلو
حزب الله
خلال مواجهة مباشرة في
جنوب لبنان
، في تطور ميداني يعكس تصاعد وتيرة الاشتباكات على
الجبهة الجنوبية
.
ووقع الحادث قرابة الساعة 13:00 ظهر اليوم، أثناء تنفيذ قوة من الكتيبة 13 التابعة للواء "غولاني" عمليات تمشيط قرب بلدة
الطيبة
في جنوب
لبنان
، حيث تعرّضت لكمين مباغت من مجموعة مسلّحة داخل منطقة حرجية.
وأسفر الاشتباك، الذي دار من مسافة قريبة جدًا، عن مقتل الرقيب أول توبال يوسف ليفشيتس (20 عامًا)، فيما أُصيب 5 جنود آخرين بجروح وُصفت بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.
وأوضح الجيش
الإسرائيلي
في بيان أن مقاتلاً في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان، مضيفًا أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إبلاغ عائلاتهم.
وخلال الاشتباك، فتح باقي أفراد القوة
الإسرائيلية
النار، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2 من المهاجمين، فيما تشير التقديرات إلى إصابة آخرين تمكنوا من الفرار من المكان.
وقدّمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصابين في الميدان، قبل أن يتم إجلاؤهم بواسطة مروحية تابعة لسلاح الجو إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، فيما أُعلن لاحقًا عن وفاة أحد الجنود متأثرًا بجراحه.
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين لحزب الله جنوب لبنان
مصدر في "الميدل إيست": إجراءات استثنائية غداً
مصدر في "الميدل إيست": إجراءات استثنائية غداً
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
ماكرون يدعو لاحترام وقف النار : يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل لبنان والمنطقة
ماكرون يدعو لاحترام وقف النار : يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل لبنان والمنطقة
الرئيس الإيراني يتحدث عن لبنان.. إليكم ما أعلنه
الرئيس الإيراني يتحدث عن لبنان.. إليكم ما أعلنه
عدد شهداء غارات اليوم يرتفع.. "الصحة" تنشر حصيلة جديدة
عدد شهداء غارات اليوم يرتفع.. "الصحة" تنشر حصيلة جديدة
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات
استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
