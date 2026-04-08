كمين في جنوب لبنان يوقع قتيلًا و5 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، إثر كمين نفّذه مقاتلو خلال مواجهة مباشرة في ، في تطور ميداني يعكس تصاعد وتيرة الاشتباكات على .



ووقع الحادث قرابة الساعة 13:00 ظهر اليوم، أثناء تنفيذ قوة من الكتيبة 13 التابعة للواء "غولاني" عمليات تمشيط قرب بلدة في جنوب ، حيث تعرّضت لكمين مباغت من مجموعة مسلّحة داخل منطقة حرجية.





وأسفر الاشتباك، الذي دار من مسافة قريبة جدًا، عن مقتل الرقيب أول توبال يوسف ليفشيتس (20 عامًا)، فيما أُصيب 5 جنود آخرين بجروح وُصفت بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.





وأوضح الجيش في بيان أن مقاتلاً في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان، مضيفًا أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إبلاغ عائلاتهم.





وخلال الاشتباك، فتح باقي أفراد القوة النار، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2 من المهاجمين، فيما تشير التقديرات إلى إصابة آخرين تمكنوا من الفرار من المكان.





وقدّمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصابين في الميدان، قبل أن يتم إجلاؤهم بواسطة مروحية تابعة لسلاح الجو إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، فيما أُعلن لاحقًا عن وفاة أحد الجنود متأثرًا بجراحه.

