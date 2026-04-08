من فرنسا والأردن ومصر.. سلام يتلقى اتصالات تضامنية مع لبنان

تلقّى نواف سلام اتصالًا من ، الذي أكّد" تضامنه مع "، مشيراً إلى أنه "يقوم بمساعٍ ديبلوماسية حثيثة لتأمين وقف إطلاق النار في لبنان".

أيضاً، اتصل رئيس وزراء الدكتور حسان جعفر بسلام، لتأكيد تضامنه مع الشعب اللبناني وتقديم التعازي بالشهداء الذين سقطوا اليوم، مشيراً إلى أن "الأردن بصدد إرسال مساعدات إضافية في أسرع وقت".

كذلك، تلقّى سلام اتصالاً من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الذي أكّد تضامن مصر مع لبنان، وأشار إلى أنّ" مصر تكثّف جهودها من أجل وقف الحرب على لبنان".