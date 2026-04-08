سلام يتلقى اتصالات داعمة من فرنسا والأردن ومصر لوقف إطلاق النار

تلقّى الدكتور نواف سلام اتصالًا من ، الذي أكّد تضامنه مع ، مشيرًا إلى أنه يجري مساعٍ دبلوماسية حثيثة لتأمين وقف إطلاق النار.

كما تلقّى سلام اتصالًا من رئيس وزراء الأردن الدكتور حسان جعفر، حيث أعرب عن تضامن بلاده مع الشعب اللبناني، وقدّم التعازي بالشهداء الذين سقطوا اليوم، مشيرًا إلى أن الأردن بصدد إرسال مساعدات إضافية في أسرع وقت.

كذلك، اتصل المصري بدر عبد العاطي بالرئيس سلام، وأكّد تضامن مصر مع لبنان، لافتًا إلى تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب على لبنان.