حداد وطني وإقفال غداً

أعلن يوم غد الخميس الواقع فيه 9/4/2026 يوم حداد وطني على وجرحى الاعتداءات التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل، كما اعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.



وتوجه سلام بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي خصوصاً متنمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وهو يواصل اتصالاته مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.