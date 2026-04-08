لبنان

بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا أعلن نائب الرئيس الأميركي؟

Lebanon 24
08-04-2026 | 16:09
بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا أعلن نائب الرئيس الأميركي؟
بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا أعلن نائب الرئيس الأميركي؟ photos 0
قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس اليوم، إن إيران أساءت فهم نطاق اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرةً أنه يشمل لبنان.

وأوضح دي فانس، في تصريحات صحفية، أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع طهران تقتصر على مسار محدد ولا تمتد إلى جبهات أخرى.

وقال فانس، إن على إيران اتخاذ الخطوة التالية، محذرًا من أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات متعددة للعودة إلى التصعيد العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وأضاف أن واشنطن تنتظر من طهران التوجه إلى طاولة المفاوضات بجدية، معتبرًا أن الفرصة ما تزال قائمة لاحتواء الأزمة عبر الحلول السياسية.

أما بشأن لبنان، أشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن إسرائيل أبدت قدرًا من ضبط النفس، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداخل مسارات المواجهة.
مواضيع ذات صلة
العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب يشمل لبنان أيضاً
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان 24": لبنان لا يزال حتى الساعة بندا اشكاليا في موضوع وقف اطلاق النار والبحث مستمر لشموله بالاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24

