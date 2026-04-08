الاتحاد العمالي العام: إعلان الاقفال والحداد يوم غد

صدر عن " " بيان أعلن فيه الحداد والإقفال العام يوم غد الخميس.

وفي بيانه، قال الاتحاد: "بعد كارثة الاعتداءات والمجازر والأهوال التي حلّت بكل اليوم وفي العاصمة خاصةً، يتوجه العام بأحر التعازي الى اللبنانيين عموماً وأهالي خصوصاً متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، ويعلن الحداد غدا الخميس 9 نيسان 2026، ويدعو جميع العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، الى الالتزام بهذا الحداد والإقفال التام".