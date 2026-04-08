لبنان
تحذير ونداء.. بيان جديد من وزارة التربية
Lebanon 24
08-04-2026
|
16:39
أصدرت وزارة التربية بياناً حذرت فيه من خطورة تدمير عشرات المباني التربوية جراء الاعتداءات
الإسرائيلية
على
لبنان
، داعية
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته؟
وفي بيانها، قالت الوزارة: "تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي لم توفر منذ يومها الأول المؤسسات التربوية، من مدارس وجامعات ومعاهد، ما أسفر عن سقوط عشرات
الشهداء
من الطلاب والتربويين فضلًا عن تضرر وتدمير عشرات المباني التربوية على امتداد الوطن".
وتابع البيان: "إن وزيرة التربية والتعليم العالي، إذ تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات، تعبر عن بالغ حزنها وأسفها لسقوط الشهداء من أبناء الأسرة التربوية والطلاب، وتتقدم بأحر التعازي من عائلاتهم ومن جميع أفراد الأسرة التربوية في لبنان".
وكرر التأكيد أن "استهداف المؤسسات التربوية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تنص على حماية المدنيين وتحييد المرافق التعليمية عن النزاعات".
وإذ حذرت وزيرة التربية من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات.
وختم البيان: "حفظ الله لبنان وأهله، وحفظ الأسرة التربوية وطلابها على امتداد الوطن، وألهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان".
