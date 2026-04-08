الرئيس الإيراني يتحدث عن لبنان.. إليكم ما أعلنه

08-04-2026 | 17:04
الرئيس الإيراني يتحدث عن لبنان.. إليكم ما أعلنه
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن وقف إطلاق النار في لبنان هو "من الشروط الأساسية" في خطة طهران المؤلفة من عشر نقاط والتي تشكل أساس الهدنة مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".


وأوردت الوكالة أن بيزشكيان شدّد في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن "قبول إيران بوقف إطلاق النار هو دليل واضح على تحلّيها بحس المسؤولية وعلى وجود إرادة حقيقية لديها لحل النزاعات عبر المسار الديموقراطي".



ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني شدّد أيضا على "ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وذكّر بأن هذا المطلب يُعدّ أحد الشروط الأساسية للخطة الإيرانية المؤلفة من عشر نقاط"، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أساس قابل للتفاوض" مع طهران، في مرحلة ما بعد الهدنة التي تقرّرت لمدة أسبوعين مساء الثلاثاء.
مواضيع ذات صلة
أوّل كلمة مصوّرة... إليكم ما أعلنه الرئيس الإيرانيّ
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: أميركا تتحدث علناً عن مفاوضات وتخطط سراً لهجوم برّي
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة لاغتيال الرئيس الإيراني بيزشكيان
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24

