الرئيس الإيراني يتحدث عن لبنان.. إليكم ما أعلنه

قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن وقف إطلاق النار في هو "من الشروط الأساسية" في خطة المؤلفة من عشر نقاط والتي تشكل أساس الهدنة مع ، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة "إيسنا".





وأوردت الوكالة أن بيزشكيان شدّد في محادثة هاتفية مع نظيره ، على أن "قبول بوقف إطلاق النار هو دليل واضح على تحلّيها بحس المسؤولية وعلى وجود إرادة حقيقية لديها لحل النزاعات عبر المسار الديموقراطي".







ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني شدّد أيضا على "ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وذكّر بأن هذا المطلب يُعدّ أحد الشروط الأساسية للخطة الإيرانية المؤلفة من عشر نقاط"، والتي وصفها الرئيس الأميركي بأنها "أساس قابل للتفاوض" مع طهران، في مرحلة ما بعد الهدنة التي تقرّرت لمدة أسبوعين مساء الثلاثاء.

